Окно возможностей

В экспозиции будет представлено более 150 работ декоративно-прикладного искусства, а также несколько акварелей.

Нелли Викторовна родилась в Сибири, в середине 1950-х годов переехала в посёлок Никель, Мурманская область. Из хобби творчество постепенно превратилось в профессию. Мастерица пробует себя в самых разных техниках: сухое валяние, батик, роспись по дереву, масло, акварель… Её работы высоко оценил историк моды Александр Васильев и однажды вёл популярную телепрограмму «Модный приговор» в одной из брошей Нелли Макеевой.

В 2012 году художница стала победителем конкурса компании Steamcream (Великобритания), после чего была запущена линия кремов в дизайнерских баночках от Макеевой.

Нелли Викторовна – постоянная участница выставок, конкурсов и мастер-классов – от городских до международных. Имеет грамоты Министерства культуры. Работы художника хранятся в частных и музейных собраниях России, Норвегии, Англии, Финляндии, Германии.