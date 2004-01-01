Окно возможностей

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Выставка Нели Макеевой
Выставка Нели Макеевой
В экспозиции будет представлено более 150 работ декоративно-прикладного искусства, а также несколько акварелей.
Нелли Викторовна родилась в Сибири, в середине 1950-х годов переехала в посёлок Никель, Мурманская область. Из хобби творчество постепенно превратилось в профессию. Мастерица пробует себя в самых разных техниках: сухое валяние, батик, роспись по дереву, масло, акварель… Её работы высоко оценил историк моды Александр Васильев и однажды вёл популярную телепрограмму «Модный приговор» в одной из брошей Нелли Макеевой.
В 2012 году художница стала победителем конкурса компании Steamcream (Великобритания), после чего была запущена линия кремов в дизайнерских баночках от Макеевой.
Нелли Викторовна – постоянная участница выставок, конкурсов и мастер-классов – от городских до международных. Имеет грамоты Министерства культуры. Работы художника хранятся в частных и музейных собраниях России, Норвегии, Англии, Финляндии, Германии.
Дополнительная информация по телефону: 45-03-85
Выставка периодических изданий
Графика XIX века из собрания музея