Выставка живописи и графики из собрания музея

В экспозиции будет представлено более 20 произведений живописи и графики из фондового собрания музея.

Гости увидят картины известных мурманских художников – Т.В. Ковалевой, Б.В. Чернова, А.Г. Шаковца, С.Ю. Чеботаря, Ю.А. Панкова, а также мастеров отечественного изобразительного искусства З.П. Аршакуни, А.А. Яковлева, А.В. Ветрогонского, Г.С. Верейского.