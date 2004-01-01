На выставке представлено 39 агитационных плакатов «Окна “Полярной Правды”». Это сатирические плакаты мурманской областной газеты «Полярная правда», издававшиеся в Мурманске в годы Великой Отечественной войны. Всего с 1941 по 1944 годы был издан 81 плакат.

В частях 14-й армии Карельского фронта, подразделениях и на кораблях Северного флота служили многие известные художники, в том числе В. Г. Баранов, А. Я. Кольцов, А. А. Меркулов, Н. И. Цейтлин. Они занимались маскировкой объектов военно-морской техники, выпуском агитационных плакатов, листовок «Таран», плакатов «Окна “Полярной Правды”». Рифмованные тексты для плакатов писали поэты К. Я. Бельхин, А. А. Жаров, Р. Л. Троянкер, К. А. Тюляпин, А. Е. Ойслендер, П. Молокоедова, Н. Занина и др.

Плакаты «Окна “Полярной Правды”» состояли из нескольких взаимосвязанных рисунков с соответствующими текстами. В их живых остроумных композициях развертывалась хроника фронтовой борьбы и трудовых подвигов. «Окна “Полярной Правды”» были своеобразным изобразительным приложением к суровым сообщениям Совинформбюро. Тематику определяла сама война: ежедневные сводки с фронта, московская пресса, публикации фронтовых изданий, командировки на фронт и тыл. Характер иллюстраций, сатирический или героический, менялся в зависимости от событий.

Важная особенность «Окон “Полярной Правды”» – сочетание изображений с текстами песен, стихов, всегда злободневных и потому запоминающихся. Плакаты изготавливались малым тиражом и особым способом, вручную – нанесением клеевых красок на бумагу через трафарет. Такой способ позволял мгновенно реагировать на то или иное событие. И лишь наиболее удачные выпуски печатали в типографии мурманской газеты «Полярная правда» сотнями экземпляров, широко использовались для оформления фронтовых клубов, землянок, красных уголков и ленинских комнат.