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Okeanские танцы

Проведи выходные в Okean Hall!

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

На этих выходных правильный настрой на танцы и отдых создадут авторские коктейли okeanскгого Шеф-бармена.

DJ, знающие свое дело, Ivan Goom, XENO, Gabur заставят танцевать даже самого ленивого гостя, а Oh-go-go им в этом помогут.

С нами начинать выходные – правильно.

До встречи на абсолютно новом танцполе города-героя.

Okean Hall
c 8 по 9 февраля
Цены

Телефон для справок: 288-789

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