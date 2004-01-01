Okeanские танцы
Проведи выходные в Okean Hall!
На этих выходных правильный настрой на танцы и отдых создадут авторские коктейли okeanскгого Шеф-бармена.
DJ, знающие свое дело, Ivan Goom, XENO, Gabur заставят танцевать даже самого ленивого гостя, а Oh-go-go им в этом помогут.
С нами начинать выходные – правильно.
До встречи на абсолютно новом танцполе города-героя.
Телефон для справок: 288-789
Отмечаем азиатский праздник!
Отмечаем большой профессиональный праздник, пожалуй, самых важных работников бара!