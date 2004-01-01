Okeanские танцы

Ограничения: 18+

На этих выходных правильный настрой на танцы и отдых создадут авторские коктейли okeanскгого Шеф-бармена.

DJ, знающие свое дело, Ivan Goom, XENO, Gabur заставят танцевать даже самого ленивого гостя, а Oh-go-go им в этом помогут.

С нами начинать выходные – правильно.

До встречи на абсолютно новом танцполе города-героя.