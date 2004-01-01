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Ogni downhill race

Открытые соревнования по скоростному спуску на велосипеде

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События: Спорт, Соревнование.

Вас ждет трасса длинной 980 и перепадом высот более 115 метров с техничными каменными секциями, скоростными контр-уклонами и трамплинами. Также пройдут детские соревнования на отдельной специально подготовленной трассе от спортивного клуба «Северный Ветерок».

Во время проведения соревнований будут работать музыкальное сопровождение, кафе, для участников соревнований рядом со стартовой площадкой в случае холодной и ветреной погоды, будет организован бесплатный горячий чай.

Каждый участник будет иметь возможность выполнить тренировочные заезды с обеспечением автоподъема к старту 31 августа с 11:00 до 14:00 и 01 сентября с 11:10 до 12:40.

Программа

31 августа:

09:30-11:00 – пеший просмотр трассы
11:00-14:00 – тренировочные заезды
14:00-16:00 – квалификационные заезды (неофициальные, участие не является обязательным)

01 сентября:

11:00-12:00 – регистрация и страхование участников, выдача номеров
11:10-12:40 – тренировочные заезды
14:00 – старт соревнований
16:30 – брифинг, подсчёт времени
17:00 – подведение итогов, награждение победителей

Предварительная регистрация закрывается 29 августа 2019 в 23:59. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Огни Мурманска
c 31 августа по 1 сентября
Цены

Стартовый взнос:

  • 500 рублей по предварительной регистрации
  • 700 рублей при регистрации на месте (оплачивается при получении номера)

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