Ogni downhill race

Вас ждет трасса длинной 980 и перепадом высот более 115 метров с техничными каменными секциями, скоростными контр-уклонами и трамплинами. Также пройдут детские соревнования на отдельной специально подготовленной трассе от спортивного клуба «Северный Ветерок».

Во время проведения соревнований будут работать музыкальное сопровождение, кафе, для участников соревнований рядом со стартовой площадкой в случае холодной и ветреной погоды, будет организован бесплатный горячий чай.

Каждый участник будет иметь возможность выполнить тренировочные заезды с обеспечением автоподъема к старту 31 августа с 11:00 до 14:00 и 01 сентября с 11:10 до 12:40.

Программа

31 августа:

09:30-11:00 – пеший просмотр трассы

11:00-14:00 – тренировочные заезды

14:00-16:00 – квалификационные заезды (неофициальные, участие не является обязательным)

01 сентября:

11:00-12:00 – регистрация и страхование участников, выдача номеров

11:10-12:40 – тренировочные заезды

14:00 – старт соревнований

16:30 – брифинг, подсчёт времени

17:00 – подведение итогов, награждение победителей

Предварительная регистрация закрывается 29 августа 2019 в 23:59. Зарегистрироваться можно по ссылке.