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Одно солнце на двоих

Презентация книги Юрия Гутяна

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События: Презентации.

Юрий Станиславович Гутян – подполковник запаса, ветеран военных действий в Демократической Республике Афганистан, член Союза писателей России.

Новая книга автора включает два произведения: рассказ «Звезда из детства» и повесть «Глория». Их объединяет общая тема – судьба нашего современника, родившегося в шестидесятых годах прошлого века. В обоих произведениях присутствует тема афганской войны.

На встрече в Областной научной библиотеке Юрий Гутян расскажет о своем литературном творчестве. Впечатлениями о новой книге поделятся коллеги по перу и читатели.

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