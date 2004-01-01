Одно солнце на двоих

Юрий Станиславович Гутян – подполковник запаса, ветеран военных действий в Демократической Республике Афганистан, член Союза писателей России.

Новая книга автора включает два произведения: рассказ «Звезда из детства» и повесть «Глория». Их объединяет общая тема – судьба нашего современника, родившегося в шестидесятых годах прошлого века. В обоих произведениях присутствует тема афганской войны.

На встрече в Областной научной библиотеке Юрий Гутян расскажет о своем литературном творчестве. Впечатлениями о новой книге поделятся коллеги по перу и читатели.