Однажды в зимнем городе

Зима – благоприятная пора для чтения. Как же приятно окунуться в удивительный мир книг, когда за окном мягко сыплет снег. Но какое именно произведение выбрать?

Выставка поможет читателю сориентироваться в многообразии книг, действие которых развивается в самое удивительное и таинственное время года. Здесь представлены разнообразные жанры от сентиментального романа до триллера, и каждый сможет сделать выбор, соответствующий его вкусу.

Любителям фэнтези мы рекомендуем обратить внимание на роман Сюзанны Кларк «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл». В нем мы видим Англию – страну древних магических традиций в период войны с Наполеоном. Именно в этот момент осторожный мистер Норрелл и его порывистый ученик Джонатан Стрендж решают возродить волшебное искусство. Что же из этого выйдет? Роман Сюзанны Кларк был переведен на десятки языков и был экранизирован.

Поклонников классического детектива может заинтересовать история, рассказанная Патрицией Мойес в захватывающей книге из серии «Золотой век английского детектива» «Мертвецы не катаются на лыжах». Италия, Доломитовые Альпы. Что может быть лучше для зимнего отдыха? Инспектор Генри Тиббет с женой отправляются в отпуск. Но спустя пару дней в одном из кресел канатной дороги на нижнюю станцию подъемника спускается труп. Потенциальных подозреваемых не так много, но все осложняется тем, что почти у каждого из них есть мотив.

Если же вы предпочитаете более закрученные сюжеты, вашим выбором может стать роман норвежского мастера детектива Ю Несбё. Он знакомит читателя с наемным убийцей, неспособным причинить вред женщине, да еще и слишком влюбчивым. Очередной заказ ставит его в безвыходное положение. Какое же решение найдет герой? Читайте об этом в книге «Кровь на снегу».

На выставке вы найдете один из самых известных романов датского писателя Питера Хёга «Смилла и ее чувство снега». Его главная героиня – Смилла Кваавигаак Ясперсен, полудатчанка-полуэскимоска. Она читает снег, как раскрытую книгу. Со смерти мальчика, упавшего с крыши, начинаются ее поиски ответов, ведь она видит – следы на снегу ведут прямо к краю. И это не следы играющего ребенка.

Если вы давно хотели познакомиться с творчеством лауреатов Нобелевской премии, обратите внимание на роман Орхана Памука «Снег». Это попытка осмыслить жизнь современной Турции, ее взаимоотношения с Западом и самоидентификацию.

Погрузиться в прошедшие века и узнать историю одной из самых знаменитых женщин в Европе поможет книга Элизабет Чедвик «Зимняя корона». На ее страницах мы знакомимся с Алиенорой Аквитанской, королевой Англии, женщиной, подарившей своему мужу Генриху II сыновей-наследников. Но годы идут. Сыновья взрослеют, а когда-то горячо любимый муж становится врагом.

Тем, кто ищет легкого чтения, рекомендуем роман Карины Бартш «Бирюзовая зима». Пронизанная юмором романтическая история любви не оставит читателя равнодушным.