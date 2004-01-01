Однажды дважды

Ограничения: 12+

Спектакль рассказывает историю встречи мужчины и женщины. О любви ли эта история? Возможно. Она – одинокая женщина, безуспешно ищущая спутника жизни. Он – разочарованный в браке мужчина, мечтающий найти утешение в мимолетном знакомстве. Зрители становятся очевидцами встречи двух одиноких сердец в вечернем парке. Непринужденная атмосфера почти стирает границы между сценой и зрительным залом, героями и теми, кто рассказывает историю о них. Случайная встреча оборачивается непростым разговором.

Желая узнать правду о мужчине, женщина проявляет настойчивость, чем вызывает раздражение и неприязнь в свой адрес. Мужчина пытается сохранить достоинство, но с каждой минутой всё больше путается в непроходимых дебрях обмана. Это трогательная история о том, как Он и Она прошли путь от взаимной лжи к взаимной искренности. После этого они могут стать друг для друга самыми близкими людьми, а могут расстаться навсегда. Чем закончится разговор на скамейке в парке? Каждый зритель решит для себя сам.



В ролях: Глафира Тарханова, Иван Жидков

Жанр: комедия

Длительность: 1 час 15 минут без антракта