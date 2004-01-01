ОднаВторая
Мурманский девичник в DANDY-cafe
Мурманский девичник в DANDY-cafe
Итак, ОднаВторая – это первый в Мурманске девичник. Вход только для женщин! Никак брюк и бород!
Мы расскажем вам ваши же собственные истории. Потому что нет ничего важнее, чем быть услышанной и понятой!
Вы нам пишете, а наши мурманские актрисы (одна – Анна Будовская и вторая – Тамара Шагвалеева) пересказывают ее вам в лицах и красках на нашем девичнике.
Вы можете рассказать свои истории здесь или прислать ее в сообщения встречи.
Если захотите, ваша анонимность будет сохранена!
Нам, женщинам, очень важно разговаривать. Поэтому мы выбираем тему, читаем ваши истории и озвучиваем их вам! А после, конечно же, обсуждаем те самые мелочи, которые и являются сутью всей нашей жизни!
Ведущая девичника – Юлия Черничук.
К ней же все вопросы по участию в девичнике!
Мужчинам вход запрещен!