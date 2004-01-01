Итак, ОднаВторая – это первый в Мурманске девичник. Вход только для женщин! Никак брюк и бород!

Мы расскажем вам ваши же собственные истории. Потому что нет ничего важнее, чем быть услышанной и понятой!

Вы нам пишете, а наши мурманские актрисы (одна – Анна Будовская и вторая – Тамара Шагвалеева) пересказывают ее вам в лицах и красках на нашем девичнике.

Вы можете рассказать свои истории здесь или прислать ее в сообщения встречи.

Если захотите, ваша анонимность будет сохранена!

Нам, женщинам, очень важно разговаривать. Поэтому мы выбираем тему, читаем ваши истории и озвучиваем их вам! А после, конечно же, обсуждаем те самые мелочи, которые и являются сутью всей нашей жизни!

Ведущая девичника – Юлия Черничук.

К ней же все вопросы по участию в девичнике!