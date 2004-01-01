Один мотив в сердцах

Юные артисты представят работы разных направлений хореографического искусства – народные и современные танцы, а так же цирковые номера — эквилибристы, акробаты, жонглёры и артисты оригинального жанра.

Задорная музыка, яркие сценические костюмы не оставят зрителя равнодушным к танцевальному творчеству и волшебному миру цирка.В программу концерта войдут, как и уже всем полюбившиеся постановки, так и новые номера.

Концерт станет еще одной яркой страницей в начале очередного творческого сезона и принесет много счастливых минут всем участникам этого мероприятия: юным артистам, родителям, педагогам и гостям!