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Один мотив в сердцах

Концерт ансамбля эстрадного танца «Форсаж» и цирка «Комплимент»

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События: Концерты.

Юные артисты представят работы разных направлений хореографического искусства – народные и современные танцы, а так же цирковые номера — эквилибристы,  акробаты, жонглёры и артисты оригинального жанра.

Задорная музыка, яркие сценические костюмы не оставят зрителя равнодушным к танцевальному творчеству и волшебному миру цирка.В программу концерта войдут, как и уже всем полюбившиеся постановки, так и новые номера.

Концерт станет еще одной яркой страницей в начале очередного творческого сезона и принесет много счастливых минут всем участникам этого мероприятия: юным артистам, родителям, педагогам и гостям!

ДК им. С.М. Кирова
24 ноября
15:00
Цены

Дополнительная информация: 45-17-90

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