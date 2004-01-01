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Один мотив в сердцах

Совместный концерт трех творческих коллективов

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События: Концерты.

На самой большой сцене Кольского Заполярья мурманчане и гости города увидят выступление сразу трех творческих коллективов. Цирк «Комплимент» представит интересные захватывающие номера в жанрах эквилибристики, акробатики, жонглирования, воздушной гимнастики, оригинального жанра с хула-хупами и вращающимися тарелочками. Участники ансамбля эстрадного танца «Форсаж» покажут оригинальные хореографические постановки, астудия эстрадной песни «Вернисаж» исполнит свои лучшие вокальные номера.
Красочные костюмы, захватывающие трюки и талант юных артистов оставят неизгладимое впечатление в сердцах гостей заполярной «Кировки».

ДК им. С.М. Кирова
21 октября
15:00

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