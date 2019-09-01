Один день в любимом городе

Принять участие в фотовыставке могли все желающие фотолюбители, проживающие в Мурманске и области в возрасте от 14 лет.

Для того, чтобы стать участником необходимо было до 01.09.2019 принести художественные фотографии любого жанра, выполненные в черно-белой или цветной печати, в формате не менее А-4, на пенокартоне или пластике.

Представленные фотографии раскрывают основную тему выставки и представляют сюжеты из истории жизни любого любимого города, рассказывают о его достопримечательностях разных лет.

Подведение итогов конкурса состоится в Мурманском областном художественном музее в ходе акции «Ночь искусств — 2019». Победители фотовыставки будут награждены Дипломами и памятными подарками. Также в период работы выставки будет проходить зрительское голосование, по итогам которого, определится победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».

Кроме того, учреждена номинация на лучшую работу, посвященную городу Мурманску.