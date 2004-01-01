Один день в Хогвартсе

Фестиваль для тех, кто верит в волшебство! Приглашаем окунуться в чарующую атмосферу старинной английской школы магии

Все желающие смогут почувствовать себя учениками Хогвартса и посетить те же уроки, что и сам Гарри Поттер.

Проверить свои знания на экзамене СОВ

Прогуляться по музею Гарри Поттера, не покидая стен библиотеки

Обзавестись собственной картой Мародеров

Помочь своему факультету (на который его отправит Распределительная шляпа) победить в соревновании между факультетами, а храбрецы, достигшие возраста 12 лет, смогут испытать себя и принять участие в Турнире Трех Волшебников.



Кроме того на этом фестивале мы узнаем имена победителей конкурса репостов (кстати, вы еще успеваете принять в нем участие) и конкурса «Пятый факультет».