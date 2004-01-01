Одежда кольских саамов

В экспозиции представлено 2 саамских костюма, а также около 20 эскизов костюмов, выполненных Раисой Сергеевной Чебатуриной – художником театра, заслуженным художником РФ.

На основании материалов, собранных Раисой Сергеевной в результате многолетних наблюдений во время неоднократных поездок по Мурманской области, зарисовок с натуры, изучения манеры ношения одежды, ознакомления с музейными коллекциями, этнографической литературой и публикациями различного характера она воспроизвела в своих эскизах костюм кольских саамов, привнося в традиционные ансамбли детали собственного творчества.