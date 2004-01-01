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Одежда кольских саамов

Выставка саамских костюмов и эскизов Раисы Сергеевны Чебатуриной

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События: Выставки.

В экспозиции представлено 2 саамских костюма, а также около 20 эскизов костюмов, выполненных Раисой Сергеевной Чебатуриной – художником театра, заслуженным художником РФ.

На основании материалов, собранных Раисой Сергеевной в результате многолетних наблюдений во время неоднократных поездок по Мурманской области, зарисовок с натуры, изучения манеры ношения одежды, ознакомления с музейными коллекциями, этнографической литературой и публикациями различного характера она воспроизвела в своих эскизах костюм кольских саамов, привнося в традиционные ансамбли детали собственного творчества.

Художественный музей
c 3 января по 11 февраля
Цены

Справки по телефону: 450-385 

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