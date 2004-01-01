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Очень страшное кинцо

Вечеринка в честь праздника Halloween!

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Ограничения: 21+ FC/DC
События: Вечеринки.

Это было трудно. Это было непросто. Но мы перебороли это, мы нашли в себе силы и смогли жить дальше. Мы пережили Хеллоуин 2016-го в Мурманске, ночь сотни Джокеров и тысячи Харли Квин! Но что же теперь, всю ночь напролёт терпеть бесконечных клоунов с красными шариками?! Только не в «Че»! Мы приглашаем всех любителей веселья и зубастой иронии на собственное «Очень страшное кинцо»! К чёрту в котёл границы трендов и рамки хайпа: мы делаем шабаш по своему сценарию!

Чердак
28 октября
Цены

Вход свободный 

Бронь столов по телефону: 70-70-42 

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