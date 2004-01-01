132707

Очаровашка 2017

Областной конкурс среди девочек, посвященный 135-летию со дня рождения детского писателя и поэта Корнея Ивановича Чуковского

0
Я иду
Ваша оценка
События: Концерты.

В конкурсе принимают участие девочки из городов Мурманск, Кола, Оленегорск, Полярные Зори и села Тулома. Тема - «Добрый мир сказок Чуковского».

Юным участницам необходимо представить членам жюри визитные карточки «Я приветствую всех вас…», которые помогут конкурсанткам рассказать о себе и своих увлечениях. Во время творческого конкурса «Когда сказка оживает, и происходят чудеса!» девочки раскроют свои вокальные, хореографические и театральные способности в образе одного из героев сказок. Этап «Креативное ателье» позволит продемонстрировать наряды, изготовленные из подручных материалов.

Все участницы конкурса награждаются памятными дипломами и сувенирами.

Все участники конкурса будут награждены дипломами и сувенирами. Победительнице вручается диплом и памятный подарок.

ДК им. С.М. Кирова
15 апреля
15:00
Цены

Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-76-58

Касса Дворца: 45-43-23

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?