Очаровашка 2017

В конкурсе принимают участие девочки из городов Мурманск, Кола, Оленегорск, Полярные Зори и села Тулома. Тема - «Добрый мир сказок Чуковского».

Юным участницам необходимо представить членам жюри визитные карточки «Я приветствую всех вас…», которые помогут конкурсанткам рассказать о себе и своих увлечениях. Во время творческого конкурса «Когда сказка оживает, и происходят чудеса!» девочки раскроют свои вокальные, хореографические и театральные способности в образе одного из героев сказок. Этап «Креативное ателье» позволит продемонстрировать наряды, изготовленные из подручных материалов.

Все участницы конкурса награждаются памятными дипломами и сувенирами.

Все участники конкурса будут награждены дипломами и сувенирами. Победительнице вручается диплом и памятный подарок.