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Очарованный странник

Выставка изданий к 190-летию со дня рождения Николая Лескова 

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События: Выставки.

В феврале 2021 года мы отмечаем 190 лет со дня рождения Николая Лескова – русского писателя, публициста, литературного критика. Выходец из среды духовенства, он сразу занял особое место в русской литературе. Современники ценили Лескова как непревзойденного знатока русской провинциальной жизни. Исследователи отмечали особое знание и виртуозное использование Лесковым русского разговорного языка. «Я не изучал народа по разговорам с петербургскими извозчиками, а я вырос в народе, на гостомельском выгоне, с казанком в руке, я спал с ним на росистой траве ночного, под теплым овчинным тулупом…». Левша из повести «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе» стал одним из самых ярких лесковских образов и символом русского таланта.

На выставке представлены произведения Николая Лескова и литературоведческие работы о его творчестве. В многотомное издание «Библиотека русской классики. Десять веков русской литературы» включены «Леди Макбет Мценского уезда», «Левша», «Тупейный художник» и другие повести, новеллы, святочные рассказы, рассказы о «праведниках». Полиглоты могут познакомиться с изданием Лескова «Очарованный странник и другие рассказы» в переводе на английский язык.

Сборник «Н. С. Лесков: классик в неклассическом освещении» включает две посвященные писателю книги, созданные в конце 1890-х – начале 1920-х годов. Первая, «Н.С.Лесков» Акима Волынского, не переиздавалась с 1923 года и оставалась незаслуженно забытой. Вторая – обширный труд Александра Измайлова «Лесков и его время», известный раньше лишь узкому кругу специалистов и опубликованный по рукописи, хранящейся в Пушкинском Доме. Оба автора принадлежат к числу известнейших литературных критиков Серебряного века.

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