Обворожительная мечта счастия

В 2017 году роману Л. Н. Толстого «Анна Каренина» исполняется 140 лет. Это одна из великих книг мировой литературы, произведение общечеловеческого значения, завоевавшее мировую известность и признание. Интерес к книге не исчезает и поныне, в ней ищут ответы на самые волнующие вопросы - о смысле и цели жизни, о любви и счастье, о семье и браке. Роман читают и перечитывают, цитируют, ставят на театральных подмостках, экранизируют.

На выставке представлены издания XIX - нач. XXI вв. из фондов Мурманской областной научной библиотеки, в том числе издания из фонда редких книг.

Читатели библиотеки имеют уникальную возможность увидеть первые публикации романа, напечатанные при жизни автора на страницах журнала «Русский вестник» за 1876 год. «Анна Каренина» по выходе в свет имела огромный успех и книжки «Русского вестника» с очередными главами романа с нетерпением ждала читающая публика второй половины XIX века.

Особо следует выделить собрания сочинений Л. Н. Толстого 1903 и 1911 годов издания, выпущенные женой писателя Софьей Андреевной Толстой; тома, напечатанные издателем И. Д. Сытиным в 1913 году; юбилейное издание, которое осуществлялось в 20-30-е годы ХХ века к столетию со дня рождения писателя по постановлению Советского правительства.

Несомненный интерес вызовет издание «Анны Карениной» 1914 года, проиллюстрированное художниками Михаилом Щегловым, Александром Моравовым и Алексеем Кориным. Этот двухтомник большого формата в твердом переплете с металлическими накладками стал первым и единственным иллюстрированным изданием «Анны Карениной», вышедшим до 1917 года.

На выставке экспонируется сборник статей и документов «Ясная Поляна», выпущенный в 1942 году и рассказывающий об усадьбе Л. Н. Толстого, где были написаны многие произведения, в том числе и «Анна Каренина». Отдельные страницы сборника посвящены трагическим событиям конца 1941 года, когда гитлеровцы оккупировали Ясную Поляну.

Во второй половине ХХ века «Анна Каренина» выходила в многочисленных сериях – «Библиотека «Огонек», «Библиотека русской классики. Десять веков русской литературы», «Библиотека всемирной литературы», «Классики и современники», «Литературные памятники», «Пушкинская библиотека». С этими изданиями можно также познакомиться на выставке.

Настоящим украшением экспозиции стали книжные иллюстрации к «Анне Карениной», выполненные Михаилом Врубелем, Орестом Верейским, Николаем Пискаревым, Константином Рудаковым, Николаем Тырса.

«Анна Каренина» воплощена в разных видах искусства - театре, кинематографе, музыке. Роль толстовской героини в разное время исполнили замечательные актрисы русского и мирового кинематографа - Татьяна Самойлова, Грета Гарбо, Вивьен Ли. На сцене Московского Художественного академического театра в роли Анны Карениной блистала Алла Тарасова. Бесспорной удачей стал балет Родиона Щедрина, поставленный в Большом театре с Майей Плисецкой в главной роли. Еще раз вспомнить бессмертный роман помогут представленные на выставке диски и видеокассеты с записями фильма, балета, спектакля.