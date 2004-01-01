Обрядовые фигурки

В главном здании Мурманского областного художественного музея состоится мастер-класс по изготовлению поморской козули.

Сначала на художественно-культурологической выставке «Строго на Север» гости узнают о поморских традициях, к которым относится в том числе и изготовление козуль.

Далее, в ходе мастер-класса, посетители научатся лепить собственную козулю из ржаного теста под руководством научного сотрудника научно-просветительного отдела.