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Обрядовые фигурки

Мастер-класс по изготовлению поморской козули

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События: Мастер-класс.

В главном здании Мурманского областного художественного музея состоится мастер-класс по изготовлению поморской козули.

Сначала на художественно-культурологической выставке «Строго на Север» гости узнают о поморских традициях, к которым относится в том числе и изготовление козуль.

Далее, в ходе мастер-класса, посетители научатся лепить собственную козулю из ржаного теста под руководством научного сотрудника научно-просветительного отдела.

Цены

Информация по телефону: 45-63-10

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