Образы памяти

На выставке буду представлены работы профессиональных художников, художников–любителей изобразительного и декоративно-прикладного искусства, выполненные на военную тему: батальные сцены, портреты солдат, жанровые сцены, послевоенная жизнь, тематический натюрморт и лубок.

Всего в экспозиции представлено более 30 работ.