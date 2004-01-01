Образы памяти
Выставка работ изобразительного и декоративно-прикладного творчества художников Мурманска и Мурманской области
Выставка работ изобразительного и декоративно-прикладного творчества художников Мурманска и Мурманской области
На выставке буду представлены работы профессиональных художников, художников–любителей изобразительного и декоративно-прикладного искусства, выполненные на военную тему: батальные сцены, портреты солдат, жанровые сцены, послевоенная жизнь, тематический натюрморт и лубок.
Всего в экспозиции представлено более 30 работ.
Проект, где на одной площадке встречаются работы профессиональных, молодых и начинающих художников Мурманска и Мурманской области
Выставка к Международному женскому дню