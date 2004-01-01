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Образы памяти

Выставка работ изобразительного и декоративно-прикладного творчества художников Мурманска и Мурманской области

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События: Выставки.

На выставке буду представлены работы профессиональных художников, художников–любителей изобразительного и декоративно-прикладного искусства, выполненные на военную тему: батальные сцены, портреты солдат, жанровые сцены, послевоенная жизнь, тематический натюрморт и лубок.
Всего в экспозиции представлено более 30 работ.

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