Мурманский Книжный Салон
Выставка-ярмарка
Выставка-ярмарка
«Мурманский Книжный Салон» - одно из значимых для города-героя Мурманска мероприятий, направленных на всестороннюю поддержку, развитие и популяризацию чтения среди населения Мурманской области и в первую очередь среди молодежи.
К участию приглашены:
издательства
типографии
книжные магазины
магазины канцтоваров
В программе Книжного салона предусмотрены встречи с писателями, презентации сборников сочинений, выступление творческих коллективов.
К участию в деловой программе приглашаем писателей, поэтов, журналистов, мастеров декоративно-прикладного искусства для проведения автограф-сессий, мастер-классов, презентаций и прочего неформального общения с почитателями Вашего таланта на специально оборудованной площадке.
Подробная информация по ссылке
Выставка-просмотр периодических изданий
Выставка агитационного плаката, организованная совместно с Генеральным консульством Королевства Норвегия в городе Мурманске