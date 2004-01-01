«Мурманский Книжный Салон» - одно из значимых для города-героя Мурманска мероприятий, направленных на всестороннюю поддержку, развитие и популяризацию чтения среди населения Мурманской области и в первую очередь среди молодежи.

К участию приглашены:

издательства

типографии

книжные магазины

магазины канцтоваров

В программе Книжного салона предусмотрены встречи с писателями, презентации сборников сочинений, выступление творческих коллективов.

К участию в деловой программе приглашаем писателей, поэтов, журналистов, мастеров декоративно-прикладного искусства для проведения автограф-сессий, мастер-классов, презентаций и прочего неформального общения с почитателями Вашего таланта на специально оборудованной площадке.