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Мурманский Книжный Салон

Выставка-ярмарка

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События: Выставки, Ярмарка.

«Мурманский Книжный Салон» - одно из значимых для города-героя Мурманска мероприятий, направленных на всестороннюю поддержку, развитие и популяризацию чтения среди населения Мурманской области и в первую очередь среди молодежи.

К участию приглашены:

издательства

типографии

книжные магазины

магазины канцтоваров

В программе Книжного салона предусмотрены встречи с писателями, презентации сборников сочинений, выступление творческих коллективов.

К участию в деловой программе приглашаем писателей, поэтов, журналистов, мастеров декоративно-прикладного искусства для проведения автограф-сессий, мастер-классов, презентаций и прочего неформального общения с почитателями Вашего таланта на специально оборудованной площадке.

МурманЭКСПО
c 23 по 25 марта
Цены

Подробная информация по ссылке

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