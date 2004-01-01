Образование. Профессия. Карьера: кадры для бизнеса
VIII профильная выставка
VIII профильная выставка
Выставка направлена на комплексное представление всех сторон образования, модернизацию технической базы учебных заведений, расширение возможностей жителей Мурманска и области в получении качественного образования, а в последствии трудоустройства.
Одна из основных целей выставки – помочь молодому поколению принять одно из важнейших решений в жизни – выбрать будущую профессию.
На одной площадке ССУЗы и ВУЗы, как нашего региона, так и других регионов России представляют программы обучения и презентации профессий, помогают изучить востребованность конкретной специальности в реальном секторе экономики, знакомят с условиями поступления на ту или иную специальность.
Кроме получения профессионального образования, жителей города Мурманска и области интересует и дополнительное образование – учебные курсы, семинары, спортивные секции, а также культурное и творческое развитие. Информацию об этом также можно получить у участников выставки.
Разделы выставки:
начальное и среднее профессиональное/техническое образование (лицеи, колледжи)
высшее образование (институты, университеты, академии)
дополнительное образование (творческие/спортивные клубы, школы, центры, секции)
кадровые агентства, биржи труда, центры занятости и профориентации населения
технические средства обучения, развивающая литература, методические материалы, наглядные пособия
школьная мебель и оборудование
канцелярские товары
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