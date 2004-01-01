Образование. Профессия. Карьера: кадры для бизнеса

Выставка направлена на комплексное представление всех сторон образования, модернизацию технической базы учебных заведений, расширение возможностей жителей Мурманска и области в получении качественного образования, а в последствии трудоустройства.

Одна из основных целей выставки – помочь молодому поколению принять одно из важнейших решений в жизни – выбрать будущую профессию.

На одной площадке ССУЗы и ВУЗы, как нашего региона, так и других регионов России представляют программы обучения и презентации профессий, помогают изучить востребованность конкретной специальности в реальном секторе экономики, знакомят с условиями поступления на ту или иную специальность.

Кроме получения профессионального образования, жителей города Мурманска и области интересует и дополнительное образование – учебные курсы, семинары, спортивные секции, а также культурное и творческое развитие. Информацию об этом также можно получить у участников выставки.

Разделы выставки:

начальное и среднее профессиональное/техническое образование (лицеи, колледжи)

высшее образование (институты, университеты, академии)

дополнительное образование (творческие/спортивные клубы, школы, центры, секции)

кадровые агентства, биржи труда, центры занятости и профориентации населения

технические средства обучения, развивающая литература, методические материалы, наглядные пособия

школьная мебель и оборудование

канцелярские товары