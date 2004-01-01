Образ России в зеркале современной скандинавской и финской литературы
Встреча лектория «Литературная карта мира. Путешествие по современной зарубежной литературе»
Встреча лектория «Литературная карта мира. Путешествие по современной зарубежной литературе»
Лекцию прочитает известный мурманский филолог Ольга Пожидаева.
Лектор проанализирует раскрытие образа России на примере произведений современных авторов, хорошо известных российским читателям: Пера Петерссона, Кари Хотакайнена, Хербьерг Вассму, Юстейна Гордера, Хьяртана Флегстада, Роя Якобсена и Стига Ларссона.
Россия будет рассматриваться не только как географическое пространство. Ведь Россия – это её история, люди, культура, ценностные ориентиры. Под образом понимается любое явление действительности, осмысленное в художественном тексте.
Основные понятия, которые будут исследоваться в течение лекции: диалог культур, национальная идентичность, художественный образ, литературный миф, мифологизация сознания.
Справки по телефонам: 45-48-05; 45-28-26