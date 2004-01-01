Встреча лектория «Литературная карта мира. Путешествие по современной зарубежной литературе»

Образ России в зеркале современной скандинавской и финской литературы

Лекцию прочитает известный мурманский филолог Ольга Пожидаева.

Лектор проанализирует раскрытие образа России на примере произведений современных авторов, хорошо известных российским читателям: Пера Петерссона, Кари Хотакайнена, Хербьерг Вассму, Юстейна Гордера, Хьяртана Флегстада, Роя Якобсена и Стига Ларссона.

Россия будет рассматриваться не только как географическое пространство. Ведь Россия – это её история, люди, культура, ценностные ориентиры. Под образом понимается любое явление действительности, осмысленное в художественном тексте.

Основные понятия, которые будут исследоваться в течение лекции: диалог культур, национальная идентичность, художественный образ, литературный миф, мифологизация сознания.