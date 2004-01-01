133093

Образ России в зеркале современной скандинавской и финской литературы

Встреча лектория «Литературная карта мира. Путешествие по современной зарубежной литературе»

0
Я иду
Ваша оценка
События: Встреча, Лекции.

Лекцию прочитает известный мурманский филолог Ольга Пожидаева.

Лектор проанализирует раскрытие образа России на примере произведений современных авторов, хорошо известных российским читателям: Пера Петерссона, Кари Хотакайнена, Хербьерг Вассму, Юстейна Гордера, Хьяртана Флегстада, Роя Якобсена и Стига Ларссона.

Россия будет рассматриваться не только как географическое пространство. Ведь Россия – это её история, люди, культура, ценностные ориентиры. Под образом понимается любое явление действительности, осмысленное в художественном тексте.

Основные понятия, которые будут исследоваться в течение лекции: диалог культур, национальная идентичность, художественный образ, литературный миф, мифологизация сознания.

Цены

Справки по телефонам: 45-48-05; 45-28-26

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?