Образ птицы в искусстве

Практически во всех местах, где делалась игрушка, мастера лепили из глины или вырезали из дерева разнообразных птиц. Чаще всего это обобщенный собирательный образ птицы, которые делают из глины во многих областях России. Щепная птица – птица счастья в Архангельской области. Дымковская игрушка знаменита своими петухами и индюками, которые зачастую бывают довольно крупных размеров.

Эти птицы с пышными, напоминающими солнце хвостами, многоцветные, сверкающие кусочками сусального золота, предстают как жар-птицы из русских сказок. В Каргаполе птицы обобщенной формы с солнечными знаками на боках. Совсем другие по пластике филимоновские птички. Сильно вытянутые по вертикали, с плавными, текучими линиями доносят до нас не столько конкретное изображение птицы, а её поэтический сказочный образ. Как и все филимоновские игрушки, птицы раскрашены яркими светящимися на белом фоне разноцветными линиями и геометрическим орнаментом, имеющим древние корни.

В каждой области, где делали глиняную игрушку, мастера привносили в изображение птицы своё видение, создавали разнообразные пластические формы, зачастую продиктованные свойствами местной глины и изобразительными традициями. Абашевские птички задорны и горделивы. И им есть чем гордиться: они украшены яркими эмалевыми красками в самых неожиданных сочетаниях