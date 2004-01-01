Образ матери в живописи

Тема материнства – одна из древнейших в мировой культуре. В поэтических строках, живописных полотнах, скульптурных композициях запечатлены светлые лики матерей с их радостями, заботами, переживаниями и тревогами за детей. Именно образ женщины – матери издавна являлся идеалом красоты.

В религиозном искусстве образ матери в первую очередь был связан с именем Мадонны (Девы Марии) и стал символом жертвенности, милосердия, заступничества, божественной благодати. Множество мадонн создано живописцами с древности до наших дней. У каждого времени – своя мадонна. Своя она и у каждого художника. Ведь слово «мадонна» означает «моя госпожа». С течением времени образ перешел в светскую живопись и освободился от обожествления. Эти изменения иллюстрирует выставка изданий из фонда Мурманской областной научной библиотеки, на которой представлены альбомы по искусству, искусствоведческие исследования.

В сборнике «Вечные» сюжеты и образы» в литературе и искусстве русского модернизма» Ефим Водонос рассматривает эволюцию образа матери на примере творчества Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина.

Наследие творцов прошлого и настоящего невероятно велико. Живописцы создали ряд неповторимых, выразительных и трогательных полотен с вечным образом матери, которые до сих пор находят отклик в душе каждого человека.