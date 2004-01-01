Образ Ивана Грозного в искусстве

На протяжении нескольких столетий деяния и личность первого русского царя привлекали к себе внимание писателей, музыкантов, живописцев, скульпторов, графиков, художников-прикладников и мастеров кино. В их произведениях Иван Грозный являл разные стороны своих «трудов и дней»: справедливый государь, правитель-тиран, истово верующий, завоеватель…

Как складывался образ царя в искусстве? Какова в этом роль личных пристрастий художника и государственной идеологии? Как соотносятся исторический и художественный образы Ивана Грозного? Ответам на эти и другие вопросы и будет посвящена предлагаемая лекция.

Лекция подготовлена при содействии Российского научного фонда, проект «Мобилизованное Средневековье»: обращение к средневековым образам в дискурсах национального и государственного строительства в России и странах Центрально-Восточной Европы и Балкан в новое и новейшее время».