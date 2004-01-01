Обменные гастроли онлайн
Трансляции спектаклей
Трансляции спектаклей
В октябре-ноябре 2020 года должны были состояться обменные гастроли Мурманского областного драматического театра и Кинешемского драматического театра им. А. Н. Островского в рамках Федеральной программы «Большие гастроли».
Но в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой гастроли пришлось отменить.
Было принято решение провести онлайн-гастроли и показать на интернет-ресурсах видеозаписи спектаклей.
Видеозаписи спектаклей Кинешемского драматического театра им. А. Н. Островского будут показаны на интернет-ресурсах Мурманского областного драматического театра:
Видеозаписи спектаклей Мурманского областного драматического театра будут показаны на интернет-ресурсах Кинешемского драматического театра им. А. Н. Островского: