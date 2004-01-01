Обменные гастроли онлайн

В октябре-ноябре 2020 года должны были состояться обменные гастроли Мурманского областного драматического театра и Кинешемского драматического театра им. А. Н. Островского в рамках Федеральной программы «Большие гастроли».

Но в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой гастроли пришлось отменить.

Было принято решение провести онлайн-гастроли и показать на интернет-ресурсах видеозаписи спектаклей.

Видеозаписи спектаклей Кинешемского драматического театра им. А. Н. Островского будут показаны на интернет-ресурсах Мурманского областного драматического театра:

29 октября 2020 г. спектакль «Снегурочка», 16+, в 19:00;

31 октября 2020 г. спектакль «Женихи», 12+, в 19:00;

1 ноября 2020 г. спектакль для детей «Русалочка», 6+, в 12:00;

1 ноября 2020 г. спектакль «Письма любви», 12+, в 19:00.

Видеозаписи спектаклей Мурманского областного драматического театра будут показаны на интернет-ресурсах Кинешемского драматического театра им. А. Н. Островского: