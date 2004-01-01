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Обменные гастроли онлайн

Трансляции спектаклей

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События: Спектакли.

В октябре-ноябре 2020 года должны были состояться обменные гастроли Мурманского областного драматического театра и Кинешемского драматического театра им. А. Н. Островского в рамках Федеральной программы «Большие гастроли».

Но в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой гастроли пришлось отменить.

Было принято решение провести онлайн-гастроли и показать на интернет-ресурсах видеозаписи спектаклей.

Видеозаписи спектаклей Кинешемского драматического театра им. А. Н. Островского будут показаны на интернет-ресурсах Мурманского областного драматического театра:

  • 29 октября 2020 г. спектакль «Снегурочка», 16+, в 19:00;
  • 31 октября 2020 г. спектакль «Женихи», 12+, в 19:00;
  • 1 ноября 2020 г. спектакль для детей «Русалочка», 6+, в 12:00;
  • 1 ноября 2020 г. спектакль «Письма любви», 12+, в 19:00.

Видеозаписи спектаклей Мурманского областного драматического театра будут показаны на интернет-ресурсах Кинешемского драматического театра им. А. Н. Островского:

  • 13 ноября 2020 г. спектакль «Шикарная свадьба», 16+, в 19:00;
  • 14 ноября 2020 г. спектакль «Игроки», 12+, в 19:00;
  • 15 ноября 2020 г. спектакль для детей «Зачарованное царство», 6+, в 12:00;
  • 15 ноября 2020 г. спектакль «Сочельник в Манхэттене», 16+, в 19:00.
Город Мурманск
c 29 октября по 15 ноября

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