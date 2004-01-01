Областной фестиваль традиционной народной культуры
Концерт в ДК им. С.М. Кирова
Концерт в ДК им. С.М. Кирова
Организаторы постарались объединить в фестивале все жанры. Гости Дворца культуры услышат традиционное и академическое народное пение, современные обработки народной музыки, игру русских народных инструментов.
28 коллективов из Мурманска, Апатит, Кировска, Оленегорска, Полярных Зорь, Полярного, Териберки, Кильдинстроя, Молочного, Росляково, Умбы, Мурмашей представят своё творчество на суд мурманчан.
Дополнительная информация: 45-75-35
Этим вечером каждый желающий может попробовать себя в качестве комика
Концерт классической музыки