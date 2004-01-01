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OBLADAET

Один из главных героев отечественной рэп-индустрии в Мурманске!

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Ограничения: 12+
События: Концерты.

Первая фаза эпохального турне FLAME только подошла к концу, но на очереди уже вторая.

Один из главных героев отечественной рэп-индустрии, новатор, чей карьерный рост продвигается со скоростью конкорда, совсем скоро вновь вернётся со своей большой концертной программой. Ещё больший масштаб, а значит и больше эмоций.

Ты просто не имеешь права остаться в стороне.

SODA
23 декабря
22:00
Цены

800-1100 р.

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