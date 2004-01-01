Один из главных героев отечественной рэп-индустрии в Мурманске!

Ограничения: 12+

Первая фаза эпохального турне FLAME только подошла к концу, но на очереди уже вторая.

Один из главных героев отечественной рэп-индустрии, новатор, чей карьерный рост продвигается со скоростью конкорда, совсем скоро вновь вернётся со своей большой концертной программой. Ещё больший масштаб, а значит и больше эмоций.

Ты просто не имеешь права остаться в стороне.