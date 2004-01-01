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Обед нагишом

Кино-клуб Одиссея представляет! Кино не для всех

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События: Видеотрансляции.

Мы покажем кино не для всех. Фильм Дэвида Кроненберга «Обед нагишом».

Жизнь Уильяма Ли полна неожиданностей. И выручает его только способность ничему не удивляться. Оказывается, рядом с людьми обитает множество невероятных существ, среди которых попадаются просто ужасные экземпляры, способные подчинять себе волю людей. В единоборстве с этим злом Уильям продирается сквозь непостижимые дебри изменившейся действительности.

  • Жанр: фэнтези, триллер, драма
  • Производство: Канада, Великобритания
  • Режиссёр: Дэвид Кроненберг
  • Музыка: Говард Шор, Орнетт Коулман
Одиссея
25 апреля
19:20

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