Кино-клуб Одиссея представляет! Кино не для всех

Мы покажем кино не для всех. Фильм Дэвида Кроненберга «Обед нагишом».

Жизнь Уильяма Ли полна неожиданностей. И выручает его только способность ничему не удивляться. Оказывается, рядом с людьми обитает множество невероятных существ, среди которых попадаются просто ужасные экземпляры, способные подчинять себе волю людей. В единоборстве с этим злом Уильям продирается сквозь непостижимые дебри изменившейся действительности.

