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О науке – доступно, о жизни – серьезно

Интерактивная выставка журнала «Наука и жизнь»

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События: Выставки.

Первый номер журнала «Наука и жизнь» вышел в свет в 1890 году. На страницах журнала собрана целая летопись развития науки и технологий, представлений об устройстве мира, о судьбе страны, о людях, посвятивших жизнь науке,  о вещах, которые нас окружают и об удивительных местах на нашей планете. Журнал  неоднократно становился лауреатом премии «За верность науке».

Знакомые многим поколениям рубрики «Маленькие хитрости», «Кроссворд с фрагментами», «Кунсткамера», «БИНТИ», «Любителям фантастики», «У книжной полки»,  «Люди науки», а для юного поколения - раздел «Ума палата», делают журнал  увлекательным  для читателей любого возраста. Многогранность статей, доступная манера подачи информации, актуальность, отсутствие информационного мусора, большой объем, качественное оформление – вот что отличает журнал.

Мурманская областная научная библиотека выписывает  «Науку и жизнь» с 1961 года. На выставке вы увидите практически все выпуски журнала, сможете проследить  как менялось оформление и содержание издания.

Выставка имеет несколько интерактивных игровых элементов, которые предложат разгадать «Кроссворд с фрагментами», сложить кубик-рубик, сыграть партию в шахматы «Магические поля».

Областная научная библиотека
c 28 октября по 30 ноября

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