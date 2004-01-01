О науке – доступно, о жизни – серьезно

Первый номер журнала «Наука и жизнь» вышел в свет в 1890 году. На страницах журнала собрана целая летопись развития науки и технологий, представлений об устройстве мира, о судьбе страны, о людях, посвятивших жизнь науке, о вещах, которые нас окружают и об удивительных местах на нашей планете. Журнал неоднократно становился лауреатом премии «За верность науке».

Знакомые многим поколениям рубрики «Маленькие хитрости», «Кроссворд с фрагментами», «Кунсткамера», «БИНТИ», «Любителям фантастики», «У книжной полки», «Люди науки», а для юного поколения - раздел «Ума палата», делают журнал увлекательным для читателей любого возраста. Многогранность статей, доступная манера подачи информации, актуальность, отсутствие информационного мусора, большой объем, качественное оформление – вот что отличает журнал.

Мурманская областная научная библиотека выписывает «Науку и жизнь» с 1961 года. На выставке вы увидите практически все выпуски журнала, сможете проследить как менялось оформление и содержание издания.

Выставка имеет несколько интерактивных игровых элементов, которые предложат разгадать «Кроссворд с фрагментами», сложить кубик-рубик, сыграть партию в шахматы «Магические поля».