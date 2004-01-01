О любви, дружбе и смысле жизни

В чем заключается смысл жизни и есть ли он вообще? Что делать, если первая любовь - не взаимная? Как быть, если окружающий мир не так уж и дружелюбен, как казалось в детстве? Эти, и многие другие вопросы поднимают в своих произведениях авторы книг, представленных на выставке. На экспозиции демонстрируются книги жанра young adult - произведения, написанные для юных читателей, которые только входят во взрослую жизнь. Финалист литературной премии «Рукопись года-2016», лонг-лист «Русской премии» - роман Егора Зарубова «Я уже не боюсь». Это история о подростках, музыке, первой любви и первых потерях. 17-летний школьник Миша Карасин занят обычными для большинства его сверстников вещами - спортом, девушками, дискотеками, прогулками и дворовыми посиделками. Близится конец учебного года и будущее кажется безоблачным. Радость от наступающего лета сменяется шоком, когда отец Миши внезапно умирает. Справиться с болью помогает неожиданно обретенная любовь. Однако новая трагедия лишает его любимой девушки, сокрушительная двойная потеря грозит привести к непоправимым последствиям. «У Джульетты нет проблем» – повесть писательницы Екатерины Горбуновой. Переезд на новую квартиру и новая школа не помогли Юльке избавиться от старых страхов, а бесконечные ссоры родителей нагоняют тоску. Как спастись от отчаяния и полной безнадеги? Назваться «ВКонтакте» другим именем? Джульетта – не Юлька, у нее в жизни все отлично и проблем никаких. Но жизнь полна неожиданностей, и все в ней не то, чем кажется. Какие же сюрпризы преподнесут Джульетте скучные одноклассники и таинственные незнакомцы? Книга «Шесть невозможных невозможностей» Фионы Вуд – история о 14-летнем юноше, который оказался в сложной жизненной ситуации. Чтобы разобраться в себе и справиться со стрессом, главный герой придумывает 6 заданий, которые он должен выполнить любой ценой. Очень мотивирующая книга для тех, кто хочет побороть инертность, нерешительность и научиться справляться с жизненными трудностями.

Кэт, героиня романа Рейнбоу Роуэлл «Фанатка», яростная поклонница книг о волшебнике Саймоне Сноу. Кэт и ее сестра-близнец Рен зачитывались ими с детства. Но вот девушки выросли, Рен оставила мир Саймона Сноу, а Кэт никак не может забыть любимого героя. Она читает и перечитывает книги, зависает на форумах, а потом начинает писать фанфики, которые быстро становятся популярными среди таких же, как она, фанатов. Сумеет ли Кэт выжить одна во враждебном, как ей кажется, мире без поддержки близкого ей человека? Готова ли она вступить во взрослую жизнь? Удастся ли ей писать свои собственные произведения? Ведь для этого Кэт придется оставить своего кумира в прошлом.