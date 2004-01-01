Тысячелетиями пытливое человечество обращало свои взгляды к звездам. Величественная картина небесного купола, усеянного мириадами звезд, с незапамятных времен волновала ум и воображение ученых и поэтов, лириков и физиков. Что есть Земля, Луна, Солнце, звезды? Где начало Вселенной, как долго она существует, из чего состоит и, где границы ее познания?

Выставка изданий «О космосе и космонавтике» – это занимательное путешествие в историю освоения космоса. Представленные на ней книги, мемуары, статьи отечественных и зарубежных авторов помогут читателям расширить свой кругозор в этой области.

Один из разделов выставки посвящен космонавтам-юбилярам. В этом году, 9 марта исполнилось 85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина. А 30 мая отмечается 85 лет со дня рождения Алексея Архиповича Леонова, первого человека, вышедшего в открытый космос.

Раздел выставки «Бюро космических любопытностей» представляет россыпь удивительных фактов из научно-популярной литературы об астрономии и космонавтике.

Раздел выставки «Миссия «Космос» продолжается» посвящен перспективам, научным открытиям и современным технологиям в этой области.

Книги Александра Романова и Владимира Губарева «Конструкторы», Александра Жакова «Основы космонавтики», Анны Гагариной «Память сердца» воздают должное всем покорителям космоса.

Раритетные советские газеты, плакаты, открытки, грампластинки дают уникальную возможность прикоснуться к артефактам времен великих свершений.

Приглашаем всех, кто увлекается астрономией и космонавтикой, кто хочет заглянуть в будущее и вспомнить прошлое.

«Жизнь показывает, что и космос будут осваивать не какие-нибудь супермены, а самые простые люди» – сказал в свое время Ю.А. Гагарин. Как знать, может и среди сегодняшних молодых посетителей выставки – будущие космонавты!