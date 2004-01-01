О духовности и нравственности

Становление духовно-нравственного человека невозможно без правильного воспитания молодого поколения - это является одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, школой, обществом, государством в целом.

Духовность – понятие сложное и многогранное. Она охватывает многие стороны сознания, мышления, убеждений человека, культурное наследие, художественные ценности, традиции и религию.

Под нравственностью мы понимаем общечеловеческие ценности – это честность, справедливость, доброта и милосердие, любовь к своей Родине, чувство ответственности и долга перед обществом и страной, уважение к истории и своим предкам, человечность, великодушие, дружелюбие и еще многое другое.

«Уважайте друг друга и тех, кто рядом с вами. Спешите делать добро!» - вот главный лейтмотив выставки. На выставке представлены статьи из журналов: «Учитель», «Внешкольник», «Духовно-нравственное воспитание», Социальная работа», «Воспитание школьников», «Семья и школа» и т. д. Все они объединены единой темой – не потерять то главное, что составляет стержень духовного наследия отечественной культуры.

Особо следует отметить документ «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», фрагменты которого опубликованы в журналах «Педагогика», «Начальная школа», «Народное образование».