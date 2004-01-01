О чём поведал новогодний шар

Новогодняя игрушка – один из классических символов праздника, представляющий собой шар, фигурку или иное украшение, которым наряжают новогоднюю ёлку. Игрушки сохраняют, передают от поколения к поколению, дарят друзьям и близким. В дни празднования Нового года Мурманский областной художественный музей предлагает посетителям познакомиться с новогодними игрушками из фондового собрания.