О чём поведал новогодний шар
Новогодняя мини-выставка елочных игрушек
Новогодняя мини-выставка елочных игрушек
Новогодняя игрушка – один из классических символов праздника, представляющий собой шар, фигурку или иное украшение, которым наряжают новогоднюю ёлку. Игрушки сохраняют, передают от поколения к поколению, дарят друзьям и близким. В дни празднования Нового года Мурманский областной художественный музей предлагает посетителям познакомиться с новогодними игрушками из фондового собрания.
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