О чем молчат фьорды

Вниманию читателей будут представлены более 20 рассказов о совместной борьбе с фашизмом советского и норвежского народов и три документальных телефильма: «13 теней войны», «На уровне сердца», «Помнить – значит делать», созданных ООО «Северо-западное вещание» (ТВ-21).

Темы рассказов и телефильмов перекликаются – это история Второй мировой войны на Севере. В центре повествования – смелые и преданные своей Родине советские люди и норвежские патриоты. Героям книги пришлось преодолевать недоверие запуганного местного населения, хоронить боевых товарищей, погибших в ходе боев с противником, терять родных и близких, которых преследовали немецкие каратели за их участие в борьбе с оккупантами.

Авторы сборника – журналисты, писатели, а также офицеры, проходившие службу в силовых структурах. Книгу представят редактор-составитель, председатель Совета Некоммерческого фонда «Щит», генерал-майор ФСБ в отставке Геннадий Александрович Гурылёв, авторы рассказов Вячеслав Викторович Сидорин и Виктор Вениаминович Федоров.

Электронная версия книги выпущена компанией «Издательский дом «Дроздов-на-Мурмане». Часть тиража издания будет передана в фонд Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки.

В презентации примет участие Мурманская региональная общественная организация «Военно-исторический клуб «Заполярный рубеж».

Для посетителей будет организована выставка книг, приуроченная к 100-летию создания органов ВЧК-ФСБ России, в том числе о деятельности Управления ФСБ по Мурманской области.