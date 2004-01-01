Нужна ли еще художникам античность?

В течение многих веков древности греков и римлян вдохновляли новые поколения художников. А в наши дни…классика – в музеях; постмодернизм отцвел; латынь не в моде. Образцам не место в обществе общедоступного самовыражения? В ходе мероприятия попробуем увидеть воздействие античности на современный художественный процесс.

Лектор: кандидат искусствоведения, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, ведущий методист по музейно-образовательной деятельности Русского музея Алексей Григорьевич Бойко.