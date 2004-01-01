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Нужна ли еще художникам античность?

Лекционный цикл «Современное искусство и наследие классической культуры: диалоги с неравнодушным обществом»  

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События: Лекции.

В течение многих веков древности греков и римлян вдохновляли новые поколения художников. А в наши дни…классика – в музеях; постмодернизм отцвел; латынь не в моде. Образцам не место в обществе общедоступного самовыражения? В ходе мероприятия попробуем увидеть воздействие античности на современный художественный процесс.

Лектор: кандидат искусствоведения, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, ведущий методист по музейно-образовательной деятельности Русского музея Алексей Григорьевич Бойко.

Цены

100 р.

Информация по телефонам: 99-43-57, 99-43-58

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