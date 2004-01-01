Ну и фрукт ты!

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Помощник губернатора Жора останавливается в московском гостиничном номере, в который он приглашает свою новую знакомую Марго, явно не для того чтобы послушать ноктюрны Шопена. Мало того, что "романтический вечер" нарушается внезапным приездом губернатора, которого по ошибке напоила снотворным виртуозная авантюристка, так еще и вечно сующий везде своей еврейский нос коридорный никак не оставляет в покое главного героя. Кто же такая Марго? Что у неё в сумочке? Великая комбинаторша или первоклассная вымогательница? Обстановка накаляется до предела! Жора, попавший в неудобное положение, виртуозно пытается выкрутиться и избежать ссоры с губернатором и его любимой женой.

На фоне всех этих "жизненных перипетий" в спектакле происходит совершенно невероятная и неожиданная история любви, которая появилась внезапно, к удивлению самих героев. А с кем это случилось и как выпутается главный герой из этой непростой ситуации – Вы узнаете на спектакле. Не упустите шанс отлично провести время и получить массу положительных впечатлений от удивительного комического спектакля.

Актеры: Алексей Васильев, Виктория Заболотная, Андрей Ургант, Елена Борщева, Александр Стекольников.