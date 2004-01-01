НПДВСД. Продолжение следует...

НП:

Новицкая Нина Петровна (г. Кировск Мурманской обл. 1946 г.р.) – художник, преподаватель изобразительного искусства. Занимается акварелью и декоративно-прикладным искусством. Одушевленные и неодушевленные объекты в творчестве Нины Петровны приобретают равное достоинство и выглядят, хоть и декоративно, но при этом не скрываются за занавесом, а позволяют увидеть суть своей души. Участник областных, региональных, зарубежных выставок. Работы ее находятся в музеях и частных коллекциях.

ДВ:

Сюжетные композиции картин Дмитрия Вячеславовича Новицкого предназначены для того, чтобы быть самостоятельно интерпретированными зрителем. Только тогда полотна приобретут свой истинный временной и субъективный смысл.

СД:

Софья Дмитриевна Новицкая - молодая мурманская художница. В арт-сообществе пользуется псевдонимом Жуч – Великий и ужасный. В своем творчестве фокусируется на проявлении эмоций, стремится к получению как можно большего эффекта простыми средствами. Любит цвет, но часто использует оттенки черного и серого, для достижения наилучшего впечатления. Не боится экспериментировать с разными новыми техниками. В последнее время набирает всё большую популярность за рубежом, в основном, в Белоруссии, где с успехом продает свои работы, которые уже можно найти во многих частных коллекциях. Кроме искусства Софья интересуется космологией и философией. Слушает джаз. В настоящее время живет и работает в городе Мурманске.

Место проведения выставки: г. Мурманск, пр. Ленина, 82 (отель «Azimut», 2 этаж)