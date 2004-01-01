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Кабаре-дуэт «Новые русские бабки» – чемпионы юмора, победители шоу «Это смешно». Мощный заряд смеха, оптимизма и позитивной энергии – каждому зрителю на каждом концерте – с таким боевым настроем Матрёна и Цветочек собираются представить публике свою новую программу Ю.М.О.Р. Концерт составлен полностью из новых номеров, музыкальных пародий, импровизаций, а также интерактива со зрителем и многого другого. Молодые старушки приготовили для всех множество приятных сюрпризов. Приходите, и Вы не пожалеете!