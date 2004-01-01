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Новые русские бабки

Кабаре-дуэт в Мурманске с новой программой Ю.М.О.Р!

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Ограничения: 16+
События: Концерты.

Кабаре-дуэт «Новые русские бабки» – чемпионы юмора, победители шоу «Это смешно». Мощный заряд смеха, оптимизма и позитивной энергии – каждому зрителю на каждом концерте – с таким боевым настроем Матрёна и Цветочек собираются представить публике свою новую программу Ю.М.О.Р. Концерт составлен полностью из новых номеров, музыкальных пародий, импровизаций, а также интерактива со зрителем и многого другого. Молодые старушки приготовили для всех множество приятных сюрпризов. Приходите, и Вы не пожалеете!

Атлантика
13 сентября
20:00
Цены

800-1700 р.

Билетная касса: (8152) 520-522

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