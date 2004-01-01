Новые имена

Сегодня в мире литературы появилось много новых имен. Это авторы, чьи произведения получили признание читателей и критиков, удостоены престижных литературных премий. Авторы, по книгам которых снимают фильмы, ставят спектакли. На выставке представлены произведения известных отечественных и зарубежных писателей.

В основе книг «Ведьмино отродье» Маргарет Этвуд и «Разрыв во времени» Джанет Уинтерсон – сюжеты знаменитых шекспировских пьес. Эмоциональные, глубокие и противоречивые мотивы великого художника оживают в образах новых героев и нового времени.

Яркая повесть Алисы Ганиевой «Салам тебе, Далгат» показывает почти неизвестный нашей словесности мир – «мусульманскую Россию» начала XXI века.

В серию «Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир» входят признанные имена современной зарубежной прозы. Книга Эмманюэль Пиротт «Сегодня мы живы» – о Второй мировой войне, Холокосте, но главное – о любви, иррациональном чувстве, которое заставило немецкого солдата Матиаса полюбить и спасти еврейскую девочку.

О любви рассказывает и произведение «Первый, кого она забыла» Сирил Массаротто: любви абсолютной, не ослабевающей с годами, не зависящей от обстоятельств – любви сына и матери.