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Новые герои нашего дня

Концерт ансамбля эстрадного танца «Форсаж»

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События: Концерты.

Заполярные артисты представят работы разных направлений хореографического искусства. На концерте зрителей ждут: задорная музыка, яркие сценические костюмы, новые, а так же, уже полюбившиеся мурманчанам хореографические зарисовки.Отличным подарком для зрителей станут выступления коллективов:«Rootsup», «Polarkids», «Boombox» и «Дюшес».

Концерт «Новые герои нашего дня» станет еще одной яркой страницей в завершении очередного творческого сезона ансамбля эстрадного танца «Форсаж»и принесет много счастливых минут всем участникам этого мероприятия: юным танцорам, родителям, педагогам и гостям!

ДК им. С.М. Кирова
13 апреля
17:00
Цены

Дополнительная информация: 45-17-90
Касса дворца 45-43-23

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