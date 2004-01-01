Новые герои нашего дня
Концерт ансамбля эстрадного танца «Форсаж»
Концерт ансамбля эстрадного танца «Форсаж»
Заполярные артисты представят работы разных направлений хореографического искусства. На концерте зрителей ждут: задорная музыка, яркие сценические костюмы, новые, а так же, уже полюбившиеся мурманчанам хореографические зарисовки.Отличным подарком для зрителей станут выступления коллективов:«Rootsup», «Polarkids», «Boombox» и «Дюшес».
Концерт «Новые герои нашего дня» станет еще одной яркой страницей в завершении очередного творческого сезона ансамбля эстрадного танца «Форсаж»и принесет много счастливых минут всем участникам этого мероприятия: юным танцорам, родителям, педагогам и гостям!
Дополнительная информация: 45-17-90
Касса дворца 45-43-23