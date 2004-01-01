Новый сезон
Концерт клуба авторской песни «Пять углов»
Концерт клуба авторской песни «Пять углов»
В Международный день музыки клуб авторской песни «Пять углов» приглашает мурманчан и любителей бардовской песни на концерт «Новый сезон».
За время летних каникул участники клуба побывали на различных фестивалях бардовской песни и познакомились с новыми интересными людьми, которые вдохновили «пятиугольников» на создание новых музыкальных композиций.
В концертной программе прозвучат песни «Глобус камчатки», «Ньютон», «Цыганский романс», «Кораблик», «На горбатом мостике», «Териберка» и многие другие.
Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-17-90
Касса Дворца: 45-43-23
Благотворительный концерт
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