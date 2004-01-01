Новый год в Плавучем Доке

Мы собираемся в этот вечер, чтобы всем вместе начать проводы старого года и встречу нового! Начинаем пати в семь вечера, а закончим – поздней ночью!

У этого вечера есть еще одна цель – помочь Доку свести концы с концами. На нас свалился ворох счетов, которые необходимо оплатить, но призывать вас к благотворительности и устраивать сборы мы не будем. Просто приходите на концерт, чтобы поддержать нас! Давайте вместе забудем все старое и отправимся на встречу новому!

Альтернативный блок:

Sharknadoz (19:15)

Эти парни уже давно не новички - под разными названиями они почти 5 лет топчут сцены разных мурманских площадок! Sharknadoz играют тяжелый рэпкор и альтернативный метал - в общем то, что доктор прописал!

Wreckhall (19:50)

Замес из ню-метала и кора от молодой команды, которая второй раз выйдет на сцену Дока!

Грустный блок:

К Т О Т О Е Щ Ё (20:30)

Современная аудиопоэзия, положенная на вкрадчивые акустические мелодии, сдобренные звуком скрипки и врожденным артистизмом.

Гантенбайн и пеликаны (21:00)

Печальная электронщина с живым басом, элементами эмбиента и чуть ли не оперными переживаниями заслуженного артиста Мурманского рок-клуба тов. Гантенбайна!

Панк-рок блок:

Четверть (21:40)

Второй раз за 10 месяцев в оригинальном составе! Группа готова к доведению до ума и дальнейшей записи актуального материала, а пока что выступит для вас на этом бодром шоу!

Принуждение к миру (22:10)

Немного краста в этот концерт от старейшей анархо-панк группы региона. Новый состав, старые песни, неизменные ненависть и мрак.

Полярная правда (22:50)

Реюнион первого мурманского сибкор проекта в урезанном составе. Спустя год с лишним на сцену вернуться 3 из 4 постоянных участников коллектива. Сыграют собственные боевики и хиты советского панк-рока, как это повелось.

Поэтический блок:

Алексей Мурашов

Он шут, он арлекин, он паяц с академическими знаниями о современном искусстве, а о его культурных подвигах давно сложены легенды, не хуже геракловых! Поэзия, декламация, перформанс - и многое другое для вас!

Коля Уксус

Рейв блок:

DJ Rave

Лучшие хиты HAPPY HARDCORE, RAVE, GABBER, DIGITAL HARDCORЕ поставят танцпол на уши!