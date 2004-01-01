Новый год в музее

В рамках мероприятия маленьким гостям и их родителям будет предложена экскурсия по выставке «Рождественская сказка», на которой сотрудники краеведческого музея увлекательно расскажут о современных видах рукоделия, именуемого сегодня hand-made: квиллинг, скрапбукинг, аппликация и другие. Кроме того, будет проведен мастер-класс по изготовлению новогоднего магнита в виде праздничной елки.

На мероприятие приглашаются дети дошкольного и младшего школьного возраста, а также их родители.