Новый год в Кружке
Празднуем Новый год вместе!
Проведите новогоднюю ночь вместе с нами!
Если вы хотите встретить Новый год весело и без хлопот, то самое время забронировать столик в «Кружке». И лучше всего это сделать уже сейчас – пока ещё есть места!
Мы хотим, чтобы каждый наш гость почувствовал новогоднее настроение, поэтому вас ожидает по-настоящему праздничная атмосфера:
• Наши повара приготовят свои самые изысканные блюда.
• Профессиональные ведущие окутают зал магией танцев, конкурсов и подарков.
• А Дед Мороз и Снегурочка помогут вновь поверить в сказку!
И всё это – всего за 2019 рублей с человека!
Вы можете сами решить, где вам будет удобнее встретиться с близкими и друзьями. Для каждого заведения нашей сети мы подготовили специальную программу!
2019 р.
Подробности предложения уточняйте по телефону: 77-00-77
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