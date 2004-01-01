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Новый год в Кружке

Празднуем Новый год вместе!

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Проведите новогоднюю ночь вместе с нами!

Если вы хотите встретить Новый год весело и без хлопот, то самое время забронировать столик в «Кружке». И лучше всего это сделать уже сейчас – пока ещё есть места!

Мы хотим, чтобы каждый наш гость почувствовал новогоднее настроение, поэтому вас ожидает по-настоящему праздничная атмосфера:

• Наши повара приготовят свои самые изысканные блюда.
• Профессиональные ведущие окутают зал магией танцев, конкурсов и подарков.
• А Дед Мороз и Снегурочка помогут вновь поверить в сказку!

И всё это – всего за 2019 рублей с человека!

Вы можете сами решить, где вам будет удобнее встретиться с близкими и друзьями. Для каждого заведения нашей сети мы подготовили специальную программу!

Disco Кружка 2
31 декабря
Disco Кружка 1
31 декабря
Кружка Бригантина
31 декабря
Кружка - 8
31 декабря
Мега Кружка - 9
31 декабря
Цены

2019 р.

Подробности предложения уточняйте по телефону: 77-00-77 

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