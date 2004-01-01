Новый год в Кружке

Ограничения: 18+

Проведите новогоднюю ночь вместе с нами!

Если вы хотите встретить Новый год весело и без хлопот, то самое время забронировать столик в «Кружке». И лучше всего это сделать уже сейчас – пока ещё есть места!

Мы хотим, чтобы каждый наш гость почувствовал новогоднее настроение, поэтому вас ожидает по-настоящему праздничная атмосфера:

• Наши повара приготовят свои самые изысканные блюда.

• Профессиональные ведущие окутают зал магией танцев, конкурсов и подарков.

• А Дед Мороз и Снегурочка помогут вновь поверить в сказку!

И всё это – всего за 2019 рублей с человека!

Вы можете сами решить, где вам будет удобнее встретиться с близкими и друзьями. Для каждого заведения нашей сети мы подготовили специальную программу!