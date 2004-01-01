Новый год с характером

Отметить грядущие праздники в кругу друзей и коллег рекомендуем в Тундра. Grill & Bar!

Специально для наших любимых гостей мы подготовили особую программу 22, 23, 28 и 29 декабря. Музыка и подарки, особая атмосфера и, конечно, великолепная кухня в мастерском исполнении шеф-повара Сергея Балакшина. Проводим уходящий 2017 в духе Тундры - с характером, вкусом и стильным настроением.

Программа:

22.12 – Музыкальное сопровождение Наталья Даль и Вячеслав Каверин

23.12 – Джазовое трио «Jazz Dance», вокал Анастасия Веселова

28.12 – ведущий Андрей Балконский, Джазовое трио «Jazz Dance»

29.12 – вокал Mariza Zitha и Дмитрий Тимарцев