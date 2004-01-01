Новый год – новое начало

Благотворительная ярмарка организована в поддержку Мурманского хосписа и его пациентов – неизлечимо больных людей.

Если людей нельзя вылечить – это не значит, что им нельзя помочь! Я, Вы, каждый из нас может помочь!

Мы предлагаем Вам много возможностей стать благотворителем на ярмарке!

Вы сможете стать покупателем прекрасных подарков ручной работы для своих близких и вы внесёте свой вклад в сбор! Поситите наши мастер-классы и внесите свой вклад в этот важный сбор!

Приглашаем Вас за подарками, общением и теплом, которым каждый посетитель сможет поделиться с пациентами Мурманского хосписа.

На ярмарке будут приниматься средства по уходу за лежачими больными (памперсы, урологические прокладки, влажные салфетки...).