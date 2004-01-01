Новый год – время волшебства и праздничного настроения. Все мы знаем, как почувствовать эту сказочную атмосферу – прийти на праздник Кружка Kidz!

Специально для самых важных, маленьких гостей МЕГА Кружка устроит настоящий «Новый год наоборот»!

Спектакль от Мурманского Театра Кукол, сладкая вата, сказочный аквагрим, снежная фотосессия, волшебный подарок от Деда Мороза и Снегурочки!