Новый год
Праздничная вечеринка в panoramic bar «7 небо»
Уже скоро наступит волшебный праздник, который с нетерпением ждут все! Звон бокалов, бой курантов, фейерверк положительных эмоций, веселье и танцы, а также ни с чем не сравнимый панорамный вид на главную площадь Заполярья – все это ожидает вас в panoramic bar «7 небо»!
В программе:
Живой вокал от Софьи Мазур
Подарки от Деда Мороза
Резерв столов по телефону: 70-88-77
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