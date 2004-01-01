Уже скоро наступит волшебный праздник, который с нетерпением ждут все! Звон бокалов, бой курантов, фейерверк положительных эмоций, веселье и танцы, а также ни с чем не сравнимый панорамный вид на главную площадь Заполярья – все это ожидает вас в panoramic bar «7 небо»!

В программе:

Живой вокал от Софьи Мазур

Подарки от Деда Мороза