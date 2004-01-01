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Новый год

Праздничная вечеринка в panoramic bar «7 небо»

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События: Вечеринки.

Уже скоро наступит волшебный праздник, который с нетерпением ждут все! Звон бокалов, бой курантов, фейерверк положительных эмоций, веселье и танцы, а также ни с чем не сравнимый панорамный вид на главную площадь Заполярья – все это ожидает вас в panoramic bar «7 небо»!

В программе:

Живой вокал от Софьи Мазур

Подарки от Деда Мороза

7 небо
31 декабря
Цены

Резерв столов по телефону: 70-88-77

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